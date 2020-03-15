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Запрет для европейцев посещать США: Трамп расширил список стран

15 марта, 08:25

Денис Беспалов

Теперь границы США закрыты для прибывающих из Великобритании и Ирландии

Президент США Дональд Трамп решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения коронавируса COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию, сообщил вице-президент Майк Пенс.

Пенс подчеркнул, что граждане США смогут вернуться в страну, их будут направлять в определенные аэропорты. Если у прибывших в США обнаружатся симптомы инфекции, в их отношении будут приняты дополнительные меры.

Ранее аналогичные ограничения были введены для европейских стран, входящих в Шенгенскую зону. Указом Трампа на 30 дней был запрещен въезд в США не только жителей стран из карантинного списка, но и тех, кто побывал там в последние 14 дней.

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Кроме того, 13 марта Трамп объявил в США режим ЧС из-за коронавируса. Это, по его словам, позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях направить на борьбу с эпидемией до 50 млрд долл. из фонда помощи при бедствиях.

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По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые приводит CNN, в США на данный момент насчитывается более 2,5 тыс. случаев COVID-19 в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон. 50 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

Западная Вирджиния – единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.

Ранее в ЕС жестко отреагировали на решение Трампа закрыть США для европейцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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