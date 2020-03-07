Заражение коронавирусом подтвердилось у 21 человека на лайнере Grand Princess

Заражение новым коронавирусом по результатам проведенных анализов подтверждено у 21 пассажира и члена экипажа круизного лайнера Grand Princess. Об этом сообщил на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"Среди тех, кто был протестирован, у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты еще одного теста оказались неопределенными", — сказал он. Пенс уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира. Лайнер в настоящее время находится у берегов американского штата Калифорния.

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Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Однако команде пришел приказ срочно вернуться в порт отправления. Причина – у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался. Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить тесты, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.

Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess, который находился на карантине в японском порту Иокогама, было около 3,7 тыс. человек в начале февраля, заразились не менее 700 человек, пятеро умерло.

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