Зеленский не переживал из-за содержания июльской беседы с Трампом — Волкер

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Президент Украины Владимир Зеленский не выражал никакой обеспокоенности по поводу содержания июльского телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он выступил в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной ранее Демократической партией.

Отвечая на вопросы юриста Республиканской партии Стива Кэстора, Волкер отверг предположения о том, что Зеленский после беседы с Трампом, состоявшейся 25 июля, мог быть встревожен услышанным от главы администрации США. "Да, у нас с Зеленским была встреча на следующий день после телефонного звонка — 26-го июля", — сказал Волкер, когда ему напомнил об этом Кэстор. На вопрос, выражал ли Зеленский тревогу по поводу "требований со стороны президента Трампа", отставной американский дипломат ответил "нет". "Я такого не помню", — заявил Волкер. Согласно изложенной им информации, картина была совершенно иной. "Он (Зеленский —Ред.) очень позитивно воспринял этот телефонный разговор. Не припоминаю, чтобы он говорил что-либо о „требованиях". Он был в очень приподнятом настроении после этой телефонной беседы", — подчеркнул Волкер.

Он также подтвердил, что, по его мнению, действия Трампа и Вашингтона в целом в отношении нынешнего руководства в Киеве нельзя считать взяточничеством. Между тем спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси 14 ноября утверждала, что расследование в рамках процедуры импичмента "подтвердили факты взяточничества". "Я никогда не был вовлечен в какие-либо ситуации, которые бы я посчитал взяточничеством. Или вымогательством", — сказал на этот счет Волкер.

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Напомним, что иточником, на который ссылается автор жалобы на президента США Дональда Трампа, может быть сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман.

В ходе публичных слушаний, которые комитет по разведке Палаты представителей проводит в рамках расследования импичмента Трампа, Виндман признался, что обсуждал июльскую беседу президента и его украинского коллеги Владимира Зеленского"с двумя лицами с целью подготовки определенного рода публичного отчета об этом звонке".

По его словам, это были "имевшие допуск должностные лица правительства США", у которых была "надлежащая необходимость знать" о содержании разговора американского и украинского лидеров.

Он уточнил, что первым его собеседником был заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а вторым — "лицо в разведывательном сообществе".

Напомним, что Виндман был среди тех, кто слушал июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским и что он намеревался обвинить американского лидера в подрыве национальной безопасности.

Александр Виндман является этническим украинцем, который в четырехлетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в США, где у него сложилась военная карьера – он подполковник Вооруженных сил США, а с 2008 года занимается военно-дипломатической работой.

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