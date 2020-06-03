Жалобы должны быть услышаны: генсек ООН прокомментировал беспорядки в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал протестующих в Соединенных Штатах Америки в связи с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда воздерживаться от насилия.

"Жалобы должны быть услышаны, но их следует выражать мирно, а власти должны сдержанно реагировать на демонстрации", — заявил Гутерриш в Twitter.

Напомним, что во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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Ранее сообщалось, что экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в стране выборах главы американского государства, может посетит церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом,

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