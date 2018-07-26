Журналистку CNN не пустили в Белый дом из-за вопроса Трампу о Путине

Репортер одного из ведущих американских телеканалов CNN Кейтлан Коллинс утверждает, что администрация Белого дома наказало ее за "неудобные" вопросы американскому президенту Дональду Трампу.

Инцидент произошел на фотосессии лидера США и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкер. Несмотря на протокольный характер мероприятия, Коллинс попыталась задать президенту США вопросы "Майкл Коэн предал вас, мистер президент?" и "Почему Владимир Путин не принимает ваше приглашение?".

Трамп ее вопросы проигнорировал, а после фотосессии журналистку пригласили в кабинет директора по коммуникациям Белого дома Билла Шайна, где ее ждала также и пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Они назвали заданные мною вопросы неуместными для данного мероприятия и сказали, что я кричала", – сказала Кейтлан Коллинс в эфире CNN.

После этого ее уведомили об отмене аккредитации на пресс-конференции Трампа и Юнкера, которая позже прошла в Розовом саду Белого дома.

Репортерша уверена, что настоящая причина такого решения – характер ее вопросов.

В официальном заявлении CNN по данному поводу случившееся назвали "репрессивным по своей сути и не соответствует понятию открытой и свободной прессы".

Напомним, что на состоявшейся 25 июля встрече Трамп и Юнкер договорились приостановить введение дополнительных пошлин, пока ведутся переговоры о новом торговом соглашении.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что договорился с Юнкером работать над ликвидацией пошлин и субсидий.