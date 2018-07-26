Журналистку CNN не пустили в Белый дом из-за вопроса Трампу о Путине

Вчера, 12:04

Белый дом отменил аккредитацию Кейтлан Коллинс из-за вопросов о Путине и адвокате американского президента

Фото: AFP
Фото: AFP

Репортер одного из ведущих американских телеканалов CNN Кейтлан Коллинс утверждает, что администрация Белого дома наказало ее за "неудобные" вопросы американскому президенту Дональду Трампу.

Инцидент произошел на фотосессии лидера США и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкер. Несмотря на протокольный характер мероприятия, Коллинс попыталась задать президенту США вопросы "Майкл Коэн предал вас, мистер президент?" и "Почему Владимир Путин не принимает ваше приглашение?".

Трамп ее вопросы проигнорировал, а после фотосессии журналистку пригласили в кабинет директора по коммуникациям Белого дома Билла Шайна, где ее ждала также и пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Они назвали заданные мною вопросы неуместными для данного мероприятия и сказали, что я кричала", – сказала Кейтлан Коллинс  в эфире CNN.

После этого ее уведомили об отмене аккредитации на пресс-конференции Трампа и Юнкера, которая позже прошла в Розовом саду Белого дома.

Репортерша уверена, что настоящая причина такого решения – характер ее вопросов.

В официальном заявлении CNN по данному поводу случившееся назвали "репрессивным по своей сути и не соответствует понятию открытой и свободной прессы".

Напомним, что на состоявшейся 25 июля встрече Трамп и Юнкер договорились приостановить введение дополнительных пошлин, пока ведутся переговоры о новом торговом соглашении.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что договорился с Юнкером работать над ликвидацией пошлин и субсидий.
Белый дом, свобода слова, журналистка, Дональд Трамп, Владимир Путин
Источник:

CNN

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото GETTY

Трамп отложил следующую встречу с Путиным

25 Июля, 23:58

Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным должна пройти "когда завершится охота на ведьм"

США

Фото: gizmodo.com

В Белом доме решили засекретить разговоры Трампа

25 Июля, 11:58

Пока неизвестно, является ли такой шаг временной мерой
Загрузка...

Экономика

Кристин Лагард. Фото: AFP

Мировая экономика оказалась под ударом из-за политики Трампа - МВФ

22 Июля, 10:07

Торговая война США против Китая и Европы приведет к потерям, уверена Лагард

США

фото AFP

В США подтвердили, что Трамп посетит саммит G20

23 Июля, 04:02

Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года
Загрузка...