Журналистку CNN не пустили в Белый дом из-за вопроса Трампу о Путине
Белый дом отменил аккредитацию Кейтлан Коллинс из-за вопросов о Путине и адвокате американского президента
Репортер одного из ведущих американских телеканалов CNN Кейтлан Коллинс утверждает, что администрация Белого дома наказало ее за "неудобные" вопросы американскому президенту Дональду Трампу.
Инцидент произошел на фотосессии лидера США и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкер. Несмотря на протокольный характер мероприятия, Коллинс попыталась задать президенту США вопросы "Майкл Коэн предал вас, мистер президент?" и "Почему Владимир Путин не принимает ваше приглашение?".
Трамп ее вопросы проигнорировал, а после фотосессии журналистку пригласили в кабинет директора по коммуникациям Белого дома Билла Шайна, где ее ждала также и пресс-секретарь президента Сара Сандерс.
"Они назвали заданные мною вопросы неуместными для данного мероприятия и сказали, что я кричала", – сказала Кейтлан Коллинс в эфире CNN.
После этого ее уведомили об отмене аккредитации на пресс-конференции Трампа и Юнкера, которая позже прошла в Розовом саду Белого дома.
Репортерша уверена, что настоящая причина такого решения – характер ее вопросов.
В официальном заявлении CNN по данному поводу случившееся назвали "репрессивным по своей сути и не соответствует понятию открытой и свободной прессы".
Напомним, что на состоявшейся 25 июля встрече Трамп и Юнкер договорились приостановить введение дополнительных пошлин, пока ведутся переговоры о новом торговом соглашении.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что договорился с Юнкером работать над ликвидацией пошлин и субсидий.