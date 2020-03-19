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"100 грамм до бани и 100 грамм после": Лукашенко потроллил Жириновского из-за коронавируса

19 марта, 17:39

Сергей Мартынец

Российский политик раскритиковал советы президента Беларуси, но в итоге сам ими и воспользовался

Ранее российский политик Владимир Жириновский уже предлагал расстреливать за фейки о коронавирусе, а теперь раскритиковал президента Беларуси за советы лечиться водкой. В свою очередь Александр Лукашенко рассказал, что Жириновский в итоге воспользовался его советом. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Сначала он рассказал, как белорусы противостоят коронавирусу. Что в случае, если не хватает дезинфицирующих средств, то водкой моют руки.

"Если из сауны выйти и не только помыть руки, но и внутрь 100 грамм, я как человек не пьющий, не пропагандирую, но нормально буду воспринимать. Поэтому, если госсекретарь и глава администрации вечером после сауны 100 грамм выпьют водки, ну, может, генералы побольше могут – 120 грамм, до 9 мая это терпимо, ну а там оно все рассосется", – сказал Лукашенко.

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Также он прокомментировал критику от российского одиозного политика Владимира Жириновского, который резко воспринял советы о "дезинфекции водкой". По его словам, ему из России передали информацию, которая больше напоминала анекдот.

"Раскритиковал он, что водкой нельзя, какая сауна, Лукашенко тут не прав. Приходит домой и жене говорит: "Налей 100 грамм, от коронавируса будут лечиться". Жена ему: "Володя, так ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". Дословно: "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит. Налей, я в баню пойду". Жен у него такая дерзкая женщина и говорит: "Володя, по-русски после бани 100 грамм пьют". Жириновский, я дословно записал: "Это по-русски. А я по-еврейски 100 грамм до бани и 100 грамм после бани. Наливай". На анекдот похоже", – рассказал президент Беларуси.

Видео: twitter.com/dimsmirnov

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко назвал коронавирус психозом и рассказал, что реально угрожает людям. Президента Беларуси больше волнует паника, возникшая на фоне распространения коронавируса, а не сама зараза.

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водка коронавирус Александр Лукашенко Владимир Жириновский

Источник: Сегодня

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