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140 украинцев удерживали в аэропорту Израиля в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в Борисполе

Сегодня, 05:30

Украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов

Фото: facebook.com/wishnyakowa.anna
Фото: facebook.com/wishnyakowa.anna.
140 украинцев удерживали в аэропорту Израиля в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в Борисполе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/75e/abb/5c675eabb99b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/75e/abb/5c675eabb99b7.jpg Другие страны Украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов

В израильском аэропорту Бен Гурион в пятницу, 15 февраля несколько часов удерживали 140 украинцев. Об этом сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский и подтвердили в МИД Израиля. Людей задержали без пояснений и разрешения перемещаться по аэропорту, любое передвижение осуществлялось под конвоем. 

Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова уточнила, что украинцев удерживали в аэропорту в течение пяти часов, отобрав у них паспорта.

В МИД Израиля заявили, в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы.

По словам Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде по законным причинам – из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита.

Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

После того как в ситуацию вмешались израильские дипломаты и украинский депутат, всех израильтян пропустили на территорию Украины под "личную гарантию Логвинского". В ответ Израиль отпустил задержанных украинцев.

"Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе", – заявил нардеп в Facebook. Украинский депутат подчеркнул, что такие случаи не единичны и носят системный характер. По его словам, израильская сторона могла каждого пятого пассажира самолета из Украины вернуть домой. В частности, 14 февраля Израиль вернул 54 украинских пассажиров. "Если в ближайшее время аэропорт Бен-Гурион не поменяет своё отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", – добавил Логвинский. 


Ранее мы писали, что в запорожском аэропорту пассажиры вторые сутки ждут самолет в Египет. Для перевозки пассажиров был предоставлен другой авиалайнер.

Ранее уже сообщалось о том, что около 200 украинских туристов в Египте не смогли вовремя покинуть страну из-за технических неполадок самолета.

Как известно, в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон. 

Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

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Тег Израиль, аэропорт, самолет, туристы

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Источник:

УНИАН

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