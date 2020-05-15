17 дней без новых заболевших: в одной из стран победили коронавирус

Эпидемия отступила на Маврикии, но власти призывают жителей не расслабляться

Вслед за Гренландией, где месяц назад сообщили о победе над коронавирусом, аналогичные новости поступили и из Маврикия.

Как пишет The Jakarta Post, в стране не осталось ни одного пациента в активной стадии заболевания, а в течение последних 17 дней не зафиксировано ни одного нового инфицированного. Таких результатов правительству африканского государства удалось добиться жесткими ограничительными методами.

"Сегодня исполняется 17 дней без новых случаев заражения. Сейчас на Маврикии нет "активных" болеющих. Мы выиграли битву благодаря сотрудничеству общества, которое понимало, что правительству необходимо предпринять жесткие меры, включая полный запрет на выход из дома, закрытие супермаркетов и границ. Но мы еще не выиграли войну. Давайте сохранять бдительность", – обратился к согражданам министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Ягутпал 13 мая.

Реклама

Первого пациента с COVID-19 на Маврикии обнаружили 18 марта. С тех пор в стране зафиксировали 332 заболевших, из которых 10 умерли.

С 15 мая правительство планирует досрочно ослабить ограничения (изначально выход из карантина был запланирован на 1 июня) и открыть магазины с товарами первой необходимости: пекарни, мясные и рыбные лавки.

Свадьбы и похороны разрешены, но лишь не более чем для десяти человек.

Тем временем, большинство предприятий, баров, торговых центров и рынков останутся закрытыми. Как и школы, а также популярные среди туристов местные пляжи.

Реклама

Напомним, что ранее досрочно ослабить карантин решили и в Японии – власти страны распорядились отменить режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур.

Как ослабляют эпидемиологические меры в других странах, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама