Япония вышла из карантина досрочно, но не вся

Ограничительные меры продолжают действовать только в восьми самых густонаселенных префектурах

Японские власти решили впервые ослабить ограничительные "коронавирусные" меры и досрочно отменят чрезвычайную ситуацию, которая была объявлена в апреле из-за эпидемии COVID-19.

Таким образом, режим ЧС отменят во всех 47 префектурах, кроме восьми: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Киото, Осака, Хего и Хоккайдо. Отменить ограничительные меры решили досрочно – они должны были действовать до 31 мая.

"С сегодняшнего дня мы начинаем возвращаться к нормальной повседневной жизни. В 39 префектурах власти смогли взять под контроль распространение вируса, приняв тщательные меры в отношении очагов инфекции", — заявил 14 мая премьер-министр страны Синдзо Абэ, призвав сограждан продолжать соблюдать правила личной гигиены.

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В целом режим ЧС теперь затрагивает почти 60 млн человек – это почти половина населения страны. Из них 38 млн – жители столицы и прилегающих префектур.

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Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу в начале прошлого месяца.

Стоит отметить, что по состоянию на 14 мая в Японии зарегистрировано чуть больше 16 тысяч инфицированных – даже меньше, чем в Украине, несмотря на гораздо большую плотность и численность населения. При этом 678 японцев стали жертвами эпидемии.

Напомним, из-за коронавируса Япония перенесла на следующее лето Олимпийские и Паралимпийские игры – 2020, которые должны были пройти в Токио.

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