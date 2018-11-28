30 черных дельфинов и горбатый кит выбросились на берег Австралии

Горбатый кит и около 30 черных дельфинов выбросились на берег национального парка Кроаджинголонг в австралийском штате Виктория. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Australian Associated Press.

О млекопитающих, выбросившихся на берег одного из отдаленных пляжей национального парка, сообщили отдыхавшие там люди. Сотрудники департамента охраны окружающей среды штата прибыли на место, однако увидели, что помочь большинству животных уже нельзя.

"К сожалению, животные были замечены на одном из самых удаленных пляжей парка, куда нет транспортного доступа... Несмотря на то что мы прибыли на место как можно скорее, большинство млекопитающих к этому моменту уже погибли", – сообщил сотрудник оперативного штаба департамента Майкл Тернер.

Как сообщили в природоохранном ведомстве, к моменту приезда ветеринаров и спасателей в живых остались только четыре дельфина, которых ветеринары попытаются спасти.

В настоящий момент часть парка, прилегающая к месту происшествия, закрыта для посещения из-за активизации больших белых акул.

26 ноября почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии. К моменту, когда сотрудники департамента охраны природы обнаружили млекопитающих, около половины животных были уже мертвы. Остальных дельфинов пришлось усыпить.

Напомним, в мае на берег пляжа Таранаки на Северном острове Новой Зеландии выбросились восемь кашалотов.

Кроме того, в прошлом году более четырех сотен млекопитающих выбросились на берег на мысе Фаруэлл в Новой Зеландии.

Как мы писали, уже на следующий день неподалеку от предыдущего места выбросились на берег около 200 гринд.

В связи с этим местные власти проводили спецоперацию по спасению животных – сотни пытались укрыть животных кусками ткани и поливали их водой.