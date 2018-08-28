43-летняя красотка, которая выглядит на 20, поделилась секретами молодости

Популярная в соцсетях 43-летняя дизайнер Люр Хсу (Lure Hsu) из Тайваня поделилась секретами молодости своего лица и тела. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам женщины, которой незнакомые редко дают больше 20 лет, основная часть проблем может быть решена с помощью постоянного увлажнения кожи. Кроме того, выходя из дома, Хсу наносит на лицо и тело солнцезащитный крем и регулярно принимает коллаген и витамин С.

Каждое утро Хсу выпивает чашку черного кофе без сахара, который "пробуждает ее кожу". Она избегает содержащих жиры и углеводы продуктов, заменяя их овощами и фруктами.

В Тайване Люр Хсу занимается фэшн-дизайном и имеет собственный бренд, который специализируется на мини-юбках и свитерах. Женщина показывает свою одежду в Instagram, где на нее подписаны 715 тысяч человек.

Ранее мы писали, о китаянке Лю Елин, которой 50 лет, но ее часто принимают за подружку 22-летнего сына. Женщина далека от модельного бизнеса, она обычный библиотекарь, но ее внешностью восхищаются миллионы людей по всему миру. Лю прославилась благодаря соцсетям. Сын женщины рассказал, что однажды девушка приревновала его, увидев рядом другую.

Также напомним, что японская модель Риса Хирако, которая была популярна только в родной Японии, внезапно стала настоящей интернет-сенсацией. Она публиковала селфи и кадры модных фотосессий, фотографии еды и встреч с друзьями — в общем, все как обычно. Однако ее поклонники были безмерно удивлены, когда модель рассказала, что ей, оказывается, 45 лет. А выглядит при этом на 20. И стоит ли упоминать, но ее подписчики также были уверены, что ей немного за 20.

Кроме того, мы писали, что 41-летняя мать-одиночка выглядит ровесницей сына.