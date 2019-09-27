6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента

Фото: Pixabay

Главная тема последних дней – импичмент. 23 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте. В то же время импичмент грозит президенту США Дональду Трампу.

Между тем, несмотря на прогремевшие в свое время скандалы с президентами США Никсоном и Клинтоном, история знает всего лишь шесть случаев, когда глава государства был отстранен от власти в результате инициированной парламентом процедуры. Так, 42-й президент Америки Билл Клинтон отделался легким испугом: он был представлен к импичменту по делу о лжесвидетельстве и препятствии правосудию, но впоследствии его оправдал Сенат. А Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу об Уотергейтском скандале, ушел в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом.

О тех президентах, кому повезло меньше, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Бразилия. Фернанду Колор ди Мелу

Фото: wikimedia.org

Несмотря на то, что впервые процедура импичмента против действующего президента была применена в 1868 году (преемник Линкольна, 17-й президент США Эндрю Джонсон обвинялся в незаконной отставке министра, но его самого отправить в отставку так и не удалось), первым импичмент, который привел к ротации на высоком посту, произошел только в 1992 году, когда подал в отставку Фернанду Колор ди Мелу – первый за 29 лет демократически избранный президент Бразилии.

Фернанду Колор ди Мелу происходил из семьи политиков: его отец, Арнон Афонсу ди Фариас Мелу, был губернатором Алагоаса в 1951–1956 годах, мать – дочерью бывшего министра труда. Сам Фернанду пришел в политику в 1979 году, когда он был избран мэром города Масейо (от партии Альянс национального возрождения), а в 1986 году – губернатором штата Алагоас. На этом посту Колор ди Мелу прославился, в первую очередь, популизмом, заявив о намерении бороться с высокими зарплатами государственных чиновников.

Выиграл президентские выборы 1989 года во втором туре, баллотируясь от Партии национальной реконструкции, также за счет популистских лозунгов: Колор ди Мелу провозгласил своей главной задачей на посту президента борьбу с инфляцией, достигавшей на тот момент около 80% в месяц. Не удивительно, что избиратели отдали за него 35 миллионов голосов. Как ни странно, радикальные экономические реформы, которые получили название "плана Колора", в течение нескольких месяцев привели к сокращению инфляции до 25 % в месяц. Но вполне ожидаемо были встречены населением без энтузиазма.

Одновременно с этим к 1991 году правительство Колора ди Мелу вошло в глубочайший политический кризис, связанный с обвинениями в коррупции. В мае 1991 года брат президента, Педру Колор, обвинил его в том, что при проведении реформ правительство оказывало предпочтения определенным финансовым группам. 26 августа 1992 года был опубликован доклад конгресса, подтвердивший обвинения, и 29 сентября нижняя палата конгресса начала процедуру импичмента. При голосовании 441 голосами за и 38 против Фернанду Колор ди Мелу был лишен своего поста с запретом заниматься политикой в течение восьми лет.

Фернанду Колор ди Мелу продолжает политическую карьеру в сенате, но без особого успеха.

Перу. Альберто Кэнъя Фухимори

Фото: соцсети

Один из самых колоритных персонажей нашей истории правил Перу десять лет, с 1990 по 2000 год, изменив под свой третий срок конституцию. Родившийся в Перу в семье японских иммигрантов Фухимори стал первым и единственным за всю мировую историю японцем, который стал главой какого-либо государства, не являясь при этом членом монаршего дома (напомним, что в Японии испокон веков правит Императорский дом). Получил высшее инженерное образование в США и в течение ряда лет руководил Сельскохозяйственным институтом в Перу, параллельно вел телешоу на государственном канале.

На президентских выборах 1990 года Фухимори рассматривался в качестве "темной лошадки", поэтому его победа над всемирно известным перуанским прозаиком и драматургом Марио Варгасом Льосой стала полной неожиданностью.

В историю он вошел благодаря своими расправами над повстанцами-"маоистами" и стерилизации 215 тысяч женщин и более 16 тысяч мужчин из беднейших регионов (в желании взять под контроль рождаемость, людей угрозами загоняли в операционные). Лишь каждый десятый из пострадавших, опрошенных комиссией, заявил, что пошел на это добровольно.

Но самая интересная деталь его биографии – захват террористами 17 декабря 1998 года резиденции японского посла в Лиме, где праздновался день рождения императора Японии. Кстати, приглашенного Фухимори там не оказалось. Зато в заложниках побывали его родственники, члены кабмина, трое членов Конгресса, президент Верховного суда Перу, пятеро генералов и послы 13 стран — в общем более 600 человек. 14 боевиков "Революционного движения имени Тупака Амару" удерживали в заложниках высокопоставленных особ в течение 126 дней, отпустив мать и сестру Фухимори вместе с женщинами и стариками. Противостояние длилось так долго, потому что Фухимори не желал уступать террористам. В результате перуанские коммандос провели штурм резиденции посла, в ходе которого погибли все захватчики и один заложник.

Но в итоге президент Перу потерял власть не из-за преступлений против своего народа, а из-за коррупции. 13 ноября 2000 года после ряда громких скандалов с подкупом депутатов, незаконной продажей оружия, причастностью к наркоторговле и организации заказных убийств, Фухимори бежал в Японию, где попросил политического убежища. Беглый президент отправил домой факс, в котором извещал о своей отставке, но Перуанский Конгресс не принял добровольную отставку и начал процедуру импичмента.

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На исторической родине Фухимори продолжал заниматься политической деятельностью, но без особого успеха. В июле 2007 года "Последний самурай" из Перу так и не смог попасть в японский парламент. (используя название фильма с Томом Крузом в своей предвыборной кампании, Фухимори называл себя самого "последним самураем" и клялся восстановить национальные японские ценности, такие как упорный труд и смирение.) Уже в сентябре 2007-го диктатора из Перу вернули на Родину, где он получил 25-летний срок за финансовые злоупотребления и организацию "эскадронов смерти", ответственных за убийство по меньшей мере 25 человек в начале девяностых годов. На данный момент 81-летний Альберто Фухимори пребывает под домашний арестом.

Индонезия. Абдуррахман Вахид

Фото: wikimedia.org

20 октября 1999 года парламент Индонезии избрал нового президента страны. Им стал духовный лидер мусульман, председатель Партии национального пробуждения Абдуррахман Вахид.

Президент Юсуф Хабиби даже не добивался переизбрания после того, как парламент (в Индонезии он называется Национальная совещательная ассамблея) отказался одобрить его отчет о работе. Единственным конкурентом Вахида была дочь первого президента Индонезии Сукарно, 52-летняя Мегавати Сукарнопутри, партия которой победила на парламентских выборах 7 июня 1999 года. И все же Вахиду отдали свои голоса 373 парламентария, его сопернице – 313, пятеро воздержались. Никого не остановил даже тот факт, что на момент избрания Вахид был практически слеп.

Перед новым президентом стояли непростые задачи: восстанавливать национальное единство и выводить четвертую в мире по количеству населения страну из сильнейшего финансового кризиса. Правда, методы, которыми новый глава Индонезии пытался добиться процветания своей страны, сложно назвать традиционными. Абдуррахман Вахид, известный как мусульманский богослов с мистическим уклоном, за несколько лет окружил себя, как минимум, четырьмя "советниками" из числа известных колдунов. Законодателем от ведущей в стране Демократической партии Индонезии выступил знаменитый на весь архипелаг колдун с большим стажем.

Результат оказался вполне предсказуем: к июлю 2001 года Вахид умудрился восстановить против себя самые различные политические и религиозные группировки, включая высокопоставленных военных. Парламент Индонезии единогласно проголосовал за импичмент президента, а попытки Абдуррахмана Вахида остаться у власти не получили поддержки населения страны.

Экс-президент Индонезии умер в декабре 2009 года в возрасте 69 лет.

Литва. Роландас Паксас

Фото: wikimedia.org

Единственным Европейским президентом, который был снят с высокого поста в результате процедуры импичмента, стал президент Литвы Роландас Паксас. Авиаинженер и пилот, Паксас в 1997 году был избран мэром Вильнюса, а 5 января 2003 года стал вторым президентом независимой республики. (Первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас вступил в должность в 1993 году.) Но прошло не больше года, как над новым президентом Литвы завис Домоклов меч импичмента: главу государства заподозрили, ни много ни мало, в связях с мафией.

В воскресенье, 30 ноября 2003 года, у здания литовского парламента прошла акция протеста "За честную Литву", организованная общественным движением "Саюдис", на которой митингующие требовали отставки президента. Мэр Вильнюса Артурас Зуокас заявил, что "честь и достоинство Литвы будет защищено лишь в том случае, если сейм начнет процесс импичмента".

Дело в том, что парламентская комиссия, которая проводила расследование источников финансирования предвыборной кампании Паксаса, установила факт нарушения им закона о выборах. На продвижение кандидата Паксаса было потрачено в несколько раз больше денег, чем на остальных кандидатов. Только самый крупный финансовый спонсор нынешнего президента – руководитель авиаремонтного холдинга Avia Baltika Юрий Борисов, дал Паксасу на выборы 400 тыс долларов. А в обмен, как свидетельствовали материалы Департамента госбезопасности, Борисов угрозами стал требовать от президента выполнения неких обязательств.



Куда более серьезным стало обвинение в разглашении государственной тайны. По утверждению Генпрокуратуры Литвы, в марте 2003-го Паксас сообщил гражданину России Юрию Борисову, что департамент госбезопасности Литвы прослушивает его телефонные разговоры. Сам Паксас все обвинения в свой адрес категорически отвергал, называя этот скандал "политическим заказом". Литовский лидер заявил тогда, что не уйдет в отставку, и категорически настаивал на своей невиновности.

В тренде Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

Впрочем, первый импичмент на постсоветском пространстве оказался фарсом. 25 октября 2005 года суд Литвы признал главное обвинение в отношение экс-президента страны Роландаса Паксаса, на основании которого парламент страны сместил его с должности, необоснованным.

Если бы суд признал доводы Генпрокуратуры весомыми, то, согласно литовскому законодательству, Паксасу грозило лишение свободы сроком до трех лет или штраф. Сторона обвинения не требовала заключения, а согласна была на назначение Паксасу штрафа в размере 9375 литов (почти 3 тыс. евро). Сумма – символическая. Главным же было то, что в случае осуждения, Паксасу была бы закрыта дорога в большую политику – в частности, в период импичмента Конституционный суд Литвы запретил Паксасу занимать должности, связанные с необходимостью давать присягу.



Но этого не произошло. Вильнюсский окружной суд не нашел в действиях экс-президента состава преступления и полностью оправдал его.

Бывший президент продолжал бороться за свое честное имя. 7 июня 2009 года Паксас был избран депутатом Европарламента от партии "Порядок и справедливость", в 2011 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправным пожизненный запрет Паксасу избираться в президенты.

И снова Бразилия. Дилма Руссеф

36-й Президент Бразилии Дилма Руссеф. Фото: архив "Сегодня"

Импичменты Дилма Руссеф в Бразилии и Пак Кын Хе в Южной Корее стали одними из самых громких событий международной политики в 2016 году.

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Утром 12 мая 2016 года сенат Бразилии проголосовал на начало процедуры импичмента президента страны Дилмы Руссеф, которая с 2011 года была президентом страны и готовилась открыть летнюю Олимпиаду. Но скандал с откатами в государственной нефтяной компании Petrobras, которую в 2003—2010 годах возглавляла Руссефф, начавшийся еще в марте, не дал ей зажечь олимпийский огонь на стадионе в Рио-де-Жанейро.

Дело в том, что до прихода в политику Руссеф в 2003 – 2010 гг. возглавляла совет директоров Petrobras. А как раз в то время, как показало прокурорское расследование, в компании совершались масштабные нарушения. Подрядчики платили откаты топ-менеджерам Petrobras, крупные суммы компания передавала политикам. Обвинение прокуратура хотела предъявить и Луису Инасиу Луле да Силве, предшественнику Руссеф на посту президента страны и ее политическому наставнику. Якобы он в качестве взятки получил от строительной компании апартаменты и не сообщил о владении ими.

Кроме того, Руссеф официально обвиняли в том, что она заимствовала в 2014 году деньги в госбанках и у госфондов для финансирования бюджетных расходов, скрывая тем самым масштабы экономических проблем Бразилии, чтобы повысить свои шансы на победу на президентских выборах. Кредитование бюджета за счет средств госбанков в Бразилии является незаконным.

Атакам оппозиции сильно помогло то, что экономика Бразилии находилась в худшем состоянии с 1930-х годов, ВВП страны в 2015 год снизился на 3,8%, безработица выросла с 6,7% в 2011 г. до 10,9% в 2016 году. Рейтинг Бразилии был снижен всеми тремя международными агентствами до неинвестиционного уровня.

Отставки Руссефф и ареста Лула да Силва требовали 3,3 млн. граждан Бразилии. Фото: АFP

Голосованию в сенате предшествовали жаркие дебаты, которые продолжались 18 часов. Для принятия решения было достаточно простого большинства, то есть 41 голоса (в сенате 81). В итоге "за" высказались 55 сенаторов. Пока шли дебаты, полиция с помощью слезоточивого газа разогнала сторонников Руссеф, собравшихся у здания сената. Сама же президент в это время начала перевозить свои вещи из президентского дворца в личную резиденцию.

Сама Руссеф заявила, что считает незаконным решение конгресса, т. к. принимали его люди, сами обвиняемые в коррупции, в том числе и те, кто находится под следствием. И это действительно правда, так как сейчас в Бразилии трудно найти некоррумпированного чиновника и даже представителя оппозиции. Например, в бразильском конгрессе 513 депутатов, из которых 299 имеют уголовные или административные обвинения, а 79 человек из них уже отсидели. По делу Petrobras 179 людям предъявлены обвинения, из них 47 – политические деятели, включая кандидата от оппозиции, который был соперником Руссеф на последних выборах.

Южная Корея. Пак Кын Хе

Фото: ko.wikipedia.org

Падение президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которое привело ее в итоге к четвертьвековому тюремному сроку, началось 29 октября 2016 года, когда 12 тысяч человек вышли на улицы Сеула с требованием отставки президента. Пак Кын Хе обвиняли в том, что она допустила до важных государственных дел свою подругу Цой Сун Силь, которая до этого не занимала никаких постов в госаппарате. Об этом стало известно после того, как в СМИ попали данные с компьютера одного из помощников президента.

Произошло это совершенно анекдотически: журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, который содержал сотню секретных документов за 2012—2014 гг. Так стало известно о связи подруги президента Чхве Сун Силь с южнокорейской компанией Samsung.

По версии оппозиции, Сун Силь являлась главным внештатным советником президента Пак Кын Хе, которая часто игнорировала мнение членов правительства и президентского аппарата. По версии прокуратуры, компания Чхве Сун Силь и ее дочери получила от Samsung $3,1 млн на обучение девушки верховой езде в Германии. Платеж был отправлен через главу федерации конного спорта Кореи Санга Чжина, который является президентом Samsung по корпоративным связям. Возникло предположение, что через Сун Силь известная корпорация влияла на решение президента Южной Кореи и лоббировала свои интересы.

Дальше было еще интереснее. Как выяснилось, в семидесятых Пак Кын Хе посещала мистическую секту, где будущая госпожа президент подружилась с дочерью религиозного лидера. А когда Пак Кын Хе заняла высокий пост, то сделала свою подружку-гадалку советником. Чхве Сун Силь окружила главу государства шаманами и ворожеями. Именно под их влиянием президент прекратила экономические отношения с Северной Кореей – ведь те нагадали объединения двух стран в течение нескольких лет.

Теперь Пан Кын Хе, само собой, раскаивается.

"Я искренне прошу прощения у граждан за огромное недоразумение – в сферах экономики и национальной безопасности, которое произошло из-за моей безответственности", – заявила президент Южной Кореи.

Сама же подруга в это время набивала свои карманы. Она создала несколько фондов, в которые перечисляли средства крупнейшие корейские компании. Всего за несколько недель на счетах оказались 72 миллиона долларов.Когда запахло жареным, подруга госпожи президента сбежала в Германию, но там ее нашли и вернули на родину.

10 марта 2017 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент, после чего полномочия президента были прекращены.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 сентября Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Документ регулирует правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с должности в случае совершения им "государственной измены или иного преступления". Ранее отмечалось, что принятие данного закона было обусловлено необходимостью восполнения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

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