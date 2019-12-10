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Импичмент Трампа: Демократы официально выдвинули два обвинения

10 декабря, 21:26

На этой неделе пункты обвинения рассмотрит юридический комитет Палаты представителей Конгресса США

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Фото: REUTERS/Loren Elliott

В отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения по делу об импичменте. Об этом сказал председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США, демократ Джерри Надлер, сообщает Reuters во вторник, 10 декабря.

Первое из обвинений – злоупотребление властью. "Это нарушение, заслуживающее импичмента, когда президент использует полномочия своей общественной должности для личной выгоды", – сказал Надлер.

По его словам, это именно то, что Трамп сделал, когда "давил на Украину, чтобы та вмешалась в президентские выборы 2020 года".

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При этом сам Трамп, по словам Надлера, вмешивался в ход начатого демократами в Конгрессе расследования.

"Это дает основания для второй статьи: препятствие Конгрессу", – сказал конгрессмен и добавил, что Трамп блокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу необходимых документов.

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Отмечается, что на этой неделе пункты обвинения рассмотрит юридический комитет Палаты представителей. Члены комитета должны будут решить, считают ли они эти обвинения обоснованными. Далее Палата представителей в полном составе должна будет проголосовать по вопросу об объявлении импичмента на основе имеющихся обвинений.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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