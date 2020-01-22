8-летний мальчик выстрелом в затылок казнил мужчину: фото

Исламисты "похвастались" бесчинствами против христиан в Нигерии

Фото: SITE

Боевики террористической группировки "Западноафриканская провинция Исламского государства" (ЗАПИГ), ранее известной как "Боко Харам", казнили несколько христиан, взятых в заложники в Нигерии.

Как сообщает Site Intelligence Group, на портале исламистов Amaq было опубликовано видео казни, на котором видно, как маленький ребенок, приблизительно восьми-девяти лет, стреляет в затылок взрослому заложнику.

"Мы не остановимся, пока не отомстим за всю пролитую кровь", – говорит при этом малолетний террорист.

Вскоре после публикации видео стало известно об убийстве другими боевиками ЗАПИГ председателя Христианской ассоциации Нигерии Лавана Андими – 21 января стало известно о том, что похищенного 3 января пастора обезглавили в штате Адамава.

Напомним, ранее в "Исламском государстве" показали, как проводят обучение детей, превращая их в религиозных фанатиков, которых они называют "львятами халифата". Джихадисты опубликовали снимки из тренировочного лагеря, где дети проходят военную подготовку, сдают нормативы, обучаются обращению с оружием, а также занимаются на стрельбище.

А прошлым летом террористы "Западноафриканской провинции Исламского государства" напали на похоронную процессию на северо-востоке страны. В результате погибли 75 человек, включая и десятерых боевиков.

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