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Адмирал США считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

10 июля, 01:51

Российские военнослужащие и подрядчики в южноамериканской республике, в частности, поддерживают работоспособность российской военной техники

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ.

Южное командование ВС США курирует в Пентагоне взаимодействие с военными 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. С таким утверждением он выступил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Южное командование ВС США курирует в Пентагоне взаимодействие с военными 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

"Российские войска и российские военные подрядчики располагаются в Боливарианской Республике, их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями. Они поддерживают режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро", — заявил адмирал.

По его версии, российские военнослужащие и подрядчики в южноамериканской республике, в частности, "поддерживают работоспособность российской [военной] техники". "Они проводят весь комплекс мероприятий, который можно ожидать от иностранной державы, поддерживающей свой марионеточный режим", — заключил Фоллер.

Американские сенаторы просили его прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина, который в опубликованном 28 июня интервью в СМИ заявил, что "уже много раз" говорил американским партнерам, что в Венесуэле нет российских войск. По словам российского лидера, в латиноамериканской стране находятся специалисты и инструкторы из РФ.

Отвечая на вопрос о российских военных советниках в латиноамериканской стране, Путин отметил, что Россия еще во времена правления президента Уго Чавеса продавала Венесуэле оружие совершенно легально, "без всяких ограничений и без всяких проблем", так же как продают оружие за рубеж США, Великобритания, Китай и Франция. По словам президента РФ, у Москвы есть контракты, которые предусматривают обслуживание этой военной техники и подготовку специалистов.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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Тег Россия, Венесуэла, США, военные

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Источник:

ТАСС

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