Африканская чума свиней "перекочевала" из Китая в Лаос

Из-за болезни погибло 973 животных

Фото: Pixabay

В Лаосе зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС), передает Channel NewsAsia.

Вспышка была зарегистрирована на территории провинции Сараван. Из-за болезни погибло 973 животных.

Страна граничит с Китаем. Предполагается, что АЧС могла мигрировать в Лаос из КНР. Свиное стадо Китая уже сократилось на 60 млн голов, и в 2019 году китайские фермеры планируют сократить количество откармливаемых свиней еще на 134 млн (или на 20%), что является самым крупным спадом с середины 1970-ых годов, когда министерство сельского хозяйства США начало вести статистику поголовья китайских свиней.

Напоминается, что заболевание не утихает в Китае с августа прошлого года. В текущем году АЧС распространилась на Вьетнам и Камбоджу.

В частности во Вьетнаме, с целью побороть АЧС, пришлось отбраковать более 2,5 миллиона свиней.

Отметим, что в Украине с начала года было зафиксировано уже более 20 вспышек АЧС.

В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

Напомним, Ассоциация животноводов Украины недавно обратилась в Кабмин с требованием снизить или временно отменить налоги для свиноводов, чтобы уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии африканской чумы.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что выращивать свиней в Украине стало дороже, чем в Европе. Специалисты считают, что страна рискует потерять две трети свинокомплексов. На выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты:

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