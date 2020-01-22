Африканские пираты освободили взятого в плен украинца

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Камерунские пираты согласились освободить членов экипажа танкера Happy Lady, которых захватили в плен в конце прошлого года. Среди захваченных моряков был и один гражданин Украины.

Об этом 22 января на своей странице в Twitter сообщил министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис.

По его словам, все восемь членов экипажа принадлежащего компании East Med судна, которых захватили 31 декабря, были освобождены после переговоров.

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"Я рад освобождению пяти греческих моряков. Наши скоординированные усилия оказались эффективны", – написал на своей странице в Twitter Плакиотакис, пожелав освобожденным успешно добраться домой.

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Напомним, рано утром 31 декабря неизвестные напали на танкер Happy Lady, пришвартовавшийся в двух морских милях от камерунского порта Лимбе под греческим флагом. На судне не было вооруженной охраны.

Угрожая оружием, пираты похитили восемь из 28 членов экипажа: пятерых греков, двух граждан Филиппин и одного украинца. В результате нападения один из членов экипажа был ранен и госпитализирован.

Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которыеатаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.

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