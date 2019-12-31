В Греции рассказали, что делают для освобождения украинца, взятого в плен пиратами

Танкер Happy Lady / Фото: marinetraffic.com

Власти Греции принимают все меры для освобождения восьмерых членов экипажа, похищенных с греческого танкера Happy Lady у берегов Камеруна. Об этом заявил во вторник, 31 декабря, министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис в своем Facebook.

"В эти часы мы все думаем о наших моряках, которых незаконно удерживают, а также об их семьях. Мы заверяем, что делаем все возможное, чтобы освободить их и вернуть домой", — подчеркнул министр.

Глава ведомства поручил профильным управлениям министерства внимательно отслеживать ситуацию в сотрудничестве с МИД и компанией, управляющей судном. Танкер принадлежит компании East Med и перевозил горючее. На судне не было вооруженной охраны.

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Напомним, во вторник рано утром неизвестные напали на танкер Happy Lady под греческим флагом, который пришвартовался в двух морских милях от камерунского порта Лимбе. Пираты, угрожая оружием, похитили восемь из 28 членов экипажа . Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. В результате нападения один из членов экипажа был ранен, он госпитализирован.

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Напомним, это не первое похищение украинских моряков у берегов Африки. В августе нигерийские пираты также захватили в плен украинских моряков в Камеруне . Во время нападения моряки находились на многоцелевом немецком судне Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.

Также сообщалось, что 30 марта группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе, взяла в заложники членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Среди заложников также были украинцы .

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