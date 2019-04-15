Американский дипломат указал России "на выход" из Ливии
Замгоссекретаря США Саттерфилд считает, что вмешательство России лишь вредит ситуации
Российские власти должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Ливии, заявил 15 апреля исполняющий обязанности замгоссекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.
"Мы не считаем, что вмешательство России служит выполнению какой-либо полезной задачи. Мы считаем это оппортунизмом и надеемся, что это прекратится", – заявил дипломат во время телефонного брифинга.
Напомним, что ранее Ливийская национальная армия опубликовала видео со встречи своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. На снятых кадрах также фигурировал главарь российских наемников "Вагнера" Евгений Пригожин.
В то же время британские разведывательные службы уже проинформировали премьер-министра Терезу Мэй о том, что президент России Владимир Путин хочет использовать Ливию как "стратегический бастион" в борьбе с Западом, сделать из страны свою "ракетную базу" и "новую Сирию".
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживают парламент и Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля он объявил о начале наступления на столицу, Триполи, на что Сарадж приказал подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне города.
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