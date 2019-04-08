Кошмарить Запад и влиять на добычу нефти: зачем Кремль поддерживает войну в Ливии

По словам эксперта, даже не смотря на затраты в Сирии и потери, России по карману война в Ливии

Фото: Pixabay

Кошмарить Запад и влиять на добычу нефти: зачем Кремль поддерживает войну в Ливии Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a11/1ca/5caa111ca0b9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a11/1ca/5caa111ca0b9a.jpg 2019-04-08T16:22:00+03:00 Россия По словам эксперта, даже не смотря на затраты в Сирии и потери, России по карману война в Ливии

Война в Ливии выгодна Российской Федерации. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, Россия снова хочет спровоцировать миграционные процессы и тем самым кошмарить Европу.

"Ливия нужна России, чтобы опять спрогнозировать миграционные процессы в Европу для того, чтобы разрушать архитектуру безопасности ЕС и обострять обстановку. Обстановка будет нагнетаться, ситуация будет осложняться. Запад, как я понял, пока не выработал никаких мер по реагированию на данную ситуацию. А Россия делает все возможное, чтобы кошмарить Запад, развалить ЕС и НАТО", – считает Стариков.

Кроме того, как говорит эксперт, Россия всегда крутится там, где есть нефть.

"В Ливии идет война за нефтеносные районы между местными кланами. И другие сильные игроки также крутиться возле нефти. Нефть – это большие деньги. И Россия всегда будет там", – продолжает военный эксперт.

По мнению эксперта, Россия сейчас будет активно влезать в Ливию и расшатывать там ситуацию. И эта война будет ей вполне по карману.

"Россия, согласно своей военной доктрины, может вести одну большую войну и одну региональную. В настоящее время Россия ведет одну региональную войну в Украине, в Сирии уже закончила войну. И вот они готовы вести войну по отношению к Ливии при поддержке Черноморского подразделения Черноморского флота", – объясняет Стариков.

Вооруженные сил России не будут присутствовать в Ливии, добавляет он.

"Россия туда залезет, перетащит туда вооружения, там будут частные военные компании. К примеру, перебросят туда ЧВК "Вагнер" из Сирии. Личный состав особо задействован не будет", – суммирует эксперт.

Напомним, глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.