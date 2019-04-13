Американский морпех убил японку: появилась реакция Токио

МИД Японии потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося

Фото из открытых источников.

Власти Японии выразили протест американской стороне из-за убийства военнослужащим США местной жительницы в самой южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Киодо.

Протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее агентство Киодо сообщило, что американский военнослужащий убил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в городе Тятан. Сообщалось, что мужчина служил в морской пехоте США. В настоящее время местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

По имеющейся на данный момент информации, утром в субботу, 13 апреля, на пульт местных спасательных служб поступило сообщение о двух окровавленных телах, обнаруженных в жилом доме. По словам очевидцев, вместе с машинами скорой помощи к месту инцидента прибыли два американских военных автомобиля.

На Окинаву приходится всего 0,6% территории Японии. Однако там сосредоточены около 70% площади американских военных объектов в стране, в числе которых – крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.

Ранее мы писали, что в Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Американский морпех убил японку: появилась реакция Токио". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.