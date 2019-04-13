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Американский морпех убил японку: появилась реакция Токио

Сегодня, 12:46

МИД Японии потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Власти Японии выразили протест американской стороне из-за убийства военнослужащим США местной жительницы в самой южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Киодо.

Протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее агентство Киодо сообщило, что американский военнослужащий убил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в городе Тятан. Сообщалось, что мужчина служил в морской пехоте США. В настоящее время местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

По имеющейся на данный момент информации, утром в субботу, 13 апреля, на пульт местных спасательных служб поступило сообщение о двух окровавленных телах, обнаруженных в жилом доме. По словам очевидцев, вместе с машинами скорой помощи к месту инцидента прибыли два американских военных автомобиля.

На Окинаву приходится всего 0,6% территории Японии. Однако там сосредоточены около 70% площади американских военных объектов в стране, в числе которых – крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.

Ранее мы писали, что в Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе.

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Тег США, Япония, убийство

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Источник:

ТАСС

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