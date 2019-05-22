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Андаманские островы всколыхнуло землетрясение

22 мая, 04:39

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

Фото: pexels.com

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в среду в зоне Андаманских и Никобарских островов — союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 240 км севернее населенного пункта Бамбуу-Флэт. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и ущербе, а также угрозе цунами не поступало.

Напомним, недавно на японском острове Кюсю в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 пострадали по меньшей мере два человека. В городе Миядзаки стихия повредила водопровод, а на юге острова землетрясение привело к обрывам линий электропередачи – без электроэнергии оказались примерно 1,7 тысяч семей.

Также сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.      

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир.

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Тег землетрясение, эпицентр, острова, магнитуда, очаги

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Источник:

ТАСС

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