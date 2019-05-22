Андаманские островы всколыхнуло землетрясение
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в среду в зоне Андаманских и Никобарских островов — союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 240 км севернее населенного пункта Бамбуу-Флэт. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Данных о пострадавших и ущербе, а также угрозе цунами не поступало.
Напомним, недавно на японском острове Кюсю в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 пострадали по меньшей мере два человека. В городе Миядзаки стихия повредила водопровод, а на юге острова землетрясение привело к обрывам линий электропередачи – без электроэнергии оказались примерно 1,7 тысяч семей.
Также сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.
Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир.
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