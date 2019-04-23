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В Мексике произошло землетрясение

Сегодня, 01:15

Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Мексике. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Мексика, землетрясение, эпицентр, магнитуда, очаги

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Источник:

ТАСС

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