Анкара ответила на санкции США против двух турецких министров

Эрдоган отдал приказ заморозить счета в Турции министра юстиции США и министра внутренних дел

Турецкими властями будут заморожены счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их. Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе", – сказал он в ходе выступления в Анкаре в субботу.

Глава государства также заявил, что действия США по делу американского пастора Эндрю Брансона не соответствуют уровню стратегического партнерства и являются "проявлением серьезного неуважения к Турции".

Напомним, что по мнению американских властей, министры Турции, против которых были введены санкции, возглавляют правительственные ведомства, ответственные за серьезные нарушения прав человека в Турции – задержание и содержание под стражей пастора Брансона.

Как известно, Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

В Турции ему грозит до 35 лет тюремного заключения.

Анкара добивается от Вашингтона экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в том, что он является идейным вдохновителем военного переворота в Турции.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу посмеялся над введенными против него американскими санкциями.

Ранее в Турции было прекращено действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.



