Анкара требует от Хафтара освободить задержанных турецких граждан

Армия Хафтара с весны 2019 года ведет наступление на Триполи — столицу страны

Фото: AFP

В МИД Турции предупредили, что Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара ждут серьезные последствия, если она не освободит задержанных шестерых турецких граждан.

По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве предупредили, что если эти люди не выйдут на свободу, то Анкара будет считать "законными целями" объекты под контролем сил Хафтара.

Кризис между Хафтаром и Турцией разгорелся в последние дни после успешного наступления противников ЛНА под Триполи. Представитель Хафтара ранее на этой неделе обвинил Турцию в поддержке контролирующих ливийскую столицу сил. Затем появились сообщения о том, что бойцы ЛНА задержали нескольких турецких граждан.

Напомним, Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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