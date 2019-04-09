Получить нефть и расшатать ЕС: что нужно знать о причинах бойни в Ливии

За фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который развязал новую гражданскую войну в Ливии, стоит Кремль

Фото: AFP.

Получить нефть и расшатать ЕС: что нужно знать о причинах бойни в Ливии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb2/7fe/5cacb27fe6c00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb2/7fe/5cacb27fe6c00.jpg 2019-04-09T19:35:00+03:00 Другие страны За фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который развязал новую гражданскую войну в Ливии, стоит Кремль

На прошлой неделе тлеющий конфликт в Ливии вспыхнул с новой силой. 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи, пообещав выдворить из нее все незаконные вооруженные группировки. При этом он указал, что ЛНА таким образом "откликнулась на призыв народа" Триполи.

Премьер Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, санкционировав при этом удары авиации для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов".

Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

А на востоке страны в городе Тобрук находится временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Под его контролем находится не только большая часть ливийской территории, но также и наиболее важные месторождения нефти.

В итоге 5 апреля Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме.

Что именно происходит в Ливии, попытался разобраться сайт "Сегодня" в специальном материале.

Триполи снова в огне

Активные военные действия начались 6 апреля, когда военные Хафтара захватили аэропорт в пригороде Триполи. Об этом сообщало издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на представителей сил Хафтара. По данным газеты, силы Хафтара находились на тот момент в 20 км от Триполи.

Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Бенгази он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Но от предложения трехсторонней встречи стороны конфликта в Ливии отказались.

По информации канала "Аль-Джазира", отказ исходил от фельдмаршала Хафтара. Кроме того, спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе".

Эмиссар ООН, по утверждению "Аль-Джазиры", выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны". Как в воду глядел: несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию, Ливийская национальная армия продолжала наступление на Триполи. 6 апреля отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия в районе Варшафана к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой. Об этом сообщал телеканал "Аль-Хадас". Тогда же, в субботу, 6 апреля, Ливийская народная армия заявила о взятии под контроль аэропорта Триполи.

"В беспрецедентном историческом развитии событий для народа Ливии Вооруженные силы в настоящий момент устанавливают контроль над всем международным аэропортом Триполи", – отмечалось в коммюнике, который распространила ЛНА.

В нем также указывалось, что эта воздушная гавань станет "плацдармом" для захвата "других важных объектов в столице в ближайшие несколько часов".

Фото: Reuters

Уже 7 апреля иностранные компании и организации начали эвакуировать свой персонал из Ливии – в частности, по сообщению ВВС, многонациональная нефтегазовая компания Eni заявила о том, что вывозит из страны весь итальянский персонал. Также министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что из-за "внезапно ухудшенной ситуации в стране" из Триполи был эвакуирован контингент миротворцев центрального резервного полицейского контингента в полном составе.

Следом за экспатами из страны потянулись мирные жители: по информации ООН, более двух с половиной тысяч человек покинули пригороды Триполи из-за боев. Отмечается, что некоторые жители не могли покинуть опасные зоны, и к ним, в свою очередь, не могли получить доступ службы экстренной помощи.

Между тем, 8 апреля Ливийская народная армия нанесла первые авиаудары по самому Триполи. В свою очередь, бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.

В тот же день Ливийская национальная армия объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны. Правда, в сообщении подчеркивалось, что подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

К вечеру 8 апреля в столице Ливии разбомбили аэропорт Митига – единственный действующий в городе аэропорт . При этом, как сообщает Sky News Arabia, целью авиаударов была прилегающая к аэродрому взлетно-посадочная полоса.

По сообщению министерства здравоохранения Правительства национального согласия, признанного международным сообществом, по состоянию на 9 апреля в результате авианалетов и уличных столкновений погибло более 50 человек. Согласно информации Associated Press, среди убитых, к сожалению, встречались и гражданские лица. Всемирная организация здравоохранения заявила, что два доктора были убиты, пытаясь "эвакуировать раненых из зон конфликта". По данным ООН, из-за последних боевых действий были вынуждены покинуть свои дома около 3,4 тысячи человек.

Кому выгодна новая война в Ливии?

Европа совершила ошибку, оставив Ливию после свержения Каддафи наедине со своими проблемами – страна погрузилась в хаос и анархию, пишет журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер.

"Хафтар с его войсками в течение последних пяти лет контролировал восток страны с городом Бенгази, а в последнее время и юг. Он делает вид, что выступает против исламистов и террористов, и его активно поддерживают и Египет, и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия. Россия и Франция также на него полагаются. Под контролем Хафтара оказались важные нефтяные месторождения. Именно доступ к этим ресурсам имеет первостепенное значение в новой гражданской войне", – считает журналист.

Фото: Reuters

По информации русской службы ВВС, в последние годы фельдмаршал Халифа Хафтар наладил тесные отношения с Москвой. Так, в январе 2017 года Хафтар посетил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", заходивший в территориальные воды Ливии, и провел видеоконференцию с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В августе того же года ливийский фельдмаршал приезжал на переговоры с Шойгу в Москву.

Российские СМИ сообщали о том, что на одной из встреч Шойгу и Хафтара в 2018 году присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера ("ЧВК Вагнера"). В мае 2018 года британская газета Telegraph писала, что на стороне Ливийской национальной армии якобы служат сотни российских бойцов ЧВК. Российский МИД, понятное дело, заявил, что не располагает такой информацией.

Военный эксперт Олег Стариков также считает, что дело в "черном золоте" и что за амбициями Хафтара стоит Москва. В комментарии сайту "Сегодня" он назвал две причины, по которым Кремль поддерживает войну в Ливии: кошмарить Запад и влиять на добычу нефти.

"В Ливии идет война за нефтеносные районы между местными кланами. И другие сильные игроки также крутятся возле нефти. Нефть – это большие деньги. И Россия всегда будет там", – считает военный эксперт.

По мнению Старикова, Россия сейчас будет активно вмешиваться в дела Ливии и расшатывать там ситуацию. И эта война будет ей вполне по карману.

"Россия, согласно своей военной доктрине, может вести одну большую войну и одну региональную. В настоящее время Россия ведет одну региональную войну в Украине, в Сирии уже закончила войну. И вот они готовы вести войну по отношению к Ливии при поддержке Черноморского флота", – объясняет Стариков.

Но нефть, которую контролирует Хафтар – не единственная причина.

"Ливия нужна России, чтобы опять спрогнозировать миграционные процессы в Европу для того, чтобы разрушать архитектуру безопасности ЕС и обострять обстановку. Обстановка будет нагнетаться, ситуация будет осложняться. Запад, как я понял, пока не выработал никаких мер по реагированию на данную ситуацию. А Россия делает все возможное, чтобы кошмарить Запад, развалить ЕС и НАТО", – считает Стариков.

Международная реакция

7 апреля, после авиаударов по аэропорту в Триполи, когда ряд иностранных организаций и компаний заявили об эвакуации своих граждан, стало известно, что Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране. Они охарактеризовали этот шаг как "разумное военное планирование".

"Контингент сил США, поддерживающих командование США в Африке, временно перебазировался в ответ на ухудшения условий безопасности на местах", – говорится в заявлении AFRICOM в Twitter.

В то же время командование не уточнило размер контингента войск и место, куда их передислоцировали.

"Мы продолжим следить за обстановкой на местах и, при необходимости, будем оценивать целесообразность возобновления военного присутствия США", – отметил представитель AFRICOM Нейт Херринг.

Кроме того, 8 апреля США потребовали от Ливийской национальной армии прекратить наступление на Триполи.

"США глубоко обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи. Мы четко заявили, что выступаем против военного наступления, осуществляемого силами Халифы Хафтара, требуем немедленно прекратить военную операцию против ливийской столицы", – говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном Государственным департаментом США.

Фото: Reuters

В нем отмечается, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".

Помпео заявил, что военного решения ливийского конфликта не существует, и подчеркнул: "Политическое решение – единственный способ объединить страну и обеспечить реализацию плана по безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев".

Американский дипломат призвал ливийских лидеров вернуться за стол переговоров при посредничестве специального представителя генерального секретаря ООН Гассана Саламе.

В свою очередь, призвал к прекращению боевых действий в Ливии и генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерриш осудил авиаудары Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в Триполи, говорится в распространенном заявлении генсека.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершенную сегодня ЛНА по аэропорту в Митиге. Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению военной операции для деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта", — говорится в обращении.

Гутерриш также подчеркнул, что "его спецпредставитель в Ливии сохраняет готовность способствовать диалогу" между сторонами.

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