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Аномальная жара атаковала Канаду: воздух прогреется до 40 градусов Цельсия

6 июля, 00:07

Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями

Фото: AFP

Аномально жаркая погода установилась в провинциях Восточной Канады. Об этом говорится в сообщении Национального метеобюро страны.

Синоптики выпустили предупреждение о жаре в провинциях Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Онтарио, где воздух местами прогреется до 40 и выше градусов Цельсия. Отмечается, что аномально высокая температура продержится как минимум до субботы.

В Оттаве, в пятницу после полудня столбики термометров поднялись уже до 33 градусов Цельсия, на улицах заметно меньше людей. По сообщению местной метеорологической службы, с учетом влажности воздух местами прогрелся до 39-42 градусов. Вечером ожидается гроза с порывами ветра до 25 м/с, которая лишь на время остудит воздух. В субботу в столице снова будет жарко — до 40 градусов.

Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Медики рекомендуют жителям затронутых жарой регионов Канады как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, обязательно носить головные уборы.

Напомним, что в Германии новый температурный рекорд с 30 июня составляет 39,6 градусов по Цельсию. По данным местной метеослужбы, на 243 метеостанциях зафиксировали местные максимальные показатели жары, причем на 223 станциях это были значения в 35 градусов и выше.

Австрия пережила самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений, температура была в среднем на 4,5 градуса выше средних значений. В Швейцарии на 43 из 85 станций побиты рекорды июня, а шесть станций зафиксировали абсолютные местные рекорды. На горнолыжном курорте Давосе на высоте 1594 метра столбик термометра поднялся до 29,8 градуса. В Чехии новый национальный рекорд в 38,9 градуса 26 июня.

В ВМО напоминают, что нынешняя волна тепла в Европе последовала за "экстремальными тепловыми эпизодами в Австралии, Индии, Пакистане и некоторых районах Ближнего Востока". Ранее ВМО сообщила, что метеорологи пятый год подряд фиксируют рекордно высокие температуры воздуха по всему миру.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег Канада, жара, аномалия

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Источник:

ТАСС

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