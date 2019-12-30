Аномальные холода в Индии убивают людей: подробности

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В Индии, где вспыхнули протесты из-за принятого закона о гражданстве, из-за аномальных холодов гибнут люди. Так, по меньшей мере 28 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за установившейся на севере Индии аномально низкой температуры. Об этом сообщает в телеканал News 18, отметив, что правительство штата официально не информирует о числе погибших и журналисты собирают информацию в различных округах.

По информации метеорологического департамента Индии, в минувшие сутки самая низкая температура в штате была зафиксирована в городе Алигарх и составила 3,6 градуса Цельсия, а максимальная – на уровне 11,2 градуса. В столице Уттар-Прадеша – городе Лакхнау – столбик термометра опустился ночью до 7,7 градуса. Средняя максимальная температура воздуха зимой в регионе превышает 20 градусов.

Жертвами низкой температуры становятся жители бедных кварталов, у которых нет средств на электрообогреватели, и поденные рабочие, которые, как правило, ночуют прямо на земле.

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Аномально холодная погода стоит в северных районах Индии с 14 декабря. Этот месяц стал в индийской столице одним из самых холодных за все время метеонаблюдений, которые проводятся здесь с 1901 года. Как ранее сообщил метеорологический департамент Индии, средняя максимальная температура воздуха (СМТ) в Нью-Дели в текущем месяце составила 19,85 градуса Цельсия. При этом СМТ для декабря в городе была менее 20 градусов только в 1919, 1929, 1961 и 1997 годах. Ожидается, что нынешний месяц станет вторым самым холодным декабрем за 118 лет метеонаблюдений в Дели, уступив только декабрю 1997 года, когда этот показатель составил 17,3 градуса.

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В городе нет центрального отопления, горожане пользуются электрическими обогревателями, но поскольку для многих небогатых делийцев расход электроэнергии на такие обогреватели дорог, жители бедных кварталов и прибывшие в город поденные рабочие по ночам разводят костры, отапливают помещение углями. Столичные власти начали благотворительную акцию по сбору одеял, которые потом передаются беднякам.

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