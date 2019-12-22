Протесты в Индии продолжаются: количество погибших резко возросло

/ Фото: Reuters

Реклама

В результате протестов в Индии количество погибших достигло 23 человек. Девять из них погибли в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя полиции Правина Кумара.

По его словам, большинство погибших – это молодые люди. В полиции отрицают, что в смертях протестующих виноваты правоохранители.

"Некоторые из них умерли от огнестрельных ранений, но эти ранения – не от полицейского огня. Полиция применяла только слезоточивый газ, чтобы отпугнуть возбужденную толпу", – заявил Кумар.

Mumbai, which can be a very passive city, is seeing a large turnout for the protest against #India new citizenship law. Being held at the same ground where #MahatmaGandhi launched the a movement in 1942 asking the British to Quit India. pic.twitter.com/MdfUsNanRB — Yogita Limaye (@yogital) December 19, 2019

Как мы уже писали, протесты начались из-за принятого закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам – немусульманам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана – буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, которые покинули эти три страны до 2015 года.

Протестующие считают закон дискриминационным.

Напомним, акция протеста против правительства в столице Ливана Бейруте переросла в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Известно о десятках раненых в результате противостояния.

Кроме того, недавно в Италии десятки тысяч людей вышли на протест "сардин". Участники акции выступали против правого экстремизма и ксенофобии в стране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама