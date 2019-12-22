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Протесты в Индии продолжаются: количество погибших резко возросло

22 декабря, 14:35

Большинство жертв - это молодые люди

/ Фото: Reuters

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В результате протестов в Индии количество погибших достигло 23 человек. Девять из них погибли в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя полиции Правина Кумара.

По его словам, большинство погибших – это молодые люди. В полиции отрицают, что в смертях протестующих виноваты правоохранители.

"Некоторые из них умерли от огнестрельных ранений, но эти ранения – не от полицейского огня. Полиция применяла только слезоточивый газ, чтобы отпугнуть возбужденную толпу", – заявил Кумар.

Как мы уже писали, протесты начались из-за принятого закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам – немусульманам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана – буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, которые покинули эти три страны до 2015 года.

Протестующие считают закон дискриминационным.

Напомним, акция протеста против правительства в столице Ливана Бейруте переросла в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Известно о десятках раненых в результате противостояния.

Кроме того, недавно в Италии десятки тысяч людей вышли на протест "сардин". Участники акции выступали против правого экстремизма и ксенофобии в стране.

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