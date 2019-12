Протесты в Индии продолжаются: количество погибших резко возросло

В результате протестов в Индии количество погибших достигло 23 человек. Девять из них погибли в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя полиции Правина Кумара.

По его словам, большинство погибших – это молодые люди. В полиции отрицают, что в смертях протестующих виноваты правоохранители.

"Некоторые из них умерли от огнестрельных ранений, но эти ранения – не от полицейского огня. Полиция применяла только слезоточивый газ, чтобы отпугнуть возбужденную толпу", – заявил Кумар.

Mumbai, which can be a very passive city, is seeing a large turnout for the protest against #India new citizenship law. Being held at the same ground where #MahatmaGandhi launched the a movement in 1942 asking the British to Quit India. pic.twitter.com/MdfUsNanRB