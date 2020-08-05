Армения прижмет "рупоры Кремля": пропагандистам РФ ограничат вещание

Доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности Армении

После того, как государства Балтии запретили "рупоры Кремля" , еще одна бывшая союзная республика СССР решила ограничить вещание российских пропагандистских телеканалов.

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Вот и президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе, сообщает Deutsche Welle.

Об этом сообщила в среду, 5 августа, пресс-служба президента. Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

В Армении сейчас транслируются российские пропагандистские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

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Как пишет издание, глава Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян неоднократно заявлял, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности страны.

Также напомним, что в Британии призвали навсегда заткнуть"рупор Кремля" . Парламентская оппозиция хочет, чтобы Russia Today лишили лицензии.

Напомним, в прошлом году Вильнюсский суд выдал санкцию на блокирование литовского портала российского пропагандистского агентства Sputnik, впрочем, решение было связано не с характером подаваемой информации, а с нарушением авторского права.

А о сотрудничестве Киева и Вильнюса и их совместном противостоянии российской агрессии смотрите в видеосюжете:

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