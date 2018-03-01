Асад продолжает нападения на мирные кварталы, игнорируя резолюцию Совбеза – ООН

Сегодня, 03:21

Также появляются сообщения об очередной атаке с применением химического оружия

фото AFP
фото AFP

Несмотря на требование Совета Безопасности ООН о временном прекращении огня на всей территории Сирии, удары войск Асада по мирным кварталам, которого поддерживают Россия и Иран, продолжаются.

На этом подчеркнули представители ООН во время заседания Совета Безопасности, подчеркнул в среду Центр новостей ООН.

"Короткое перемирие, по которому вы (члены СБ ООН – ред.) приняли единогласное решение несколько дней назад в резолюции 2401, не выполняется. Авиаудары, артиллерийские обстрелы, а также наземные наступательные операции продолжаются", – заявил в этой связи заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтман.

Он добавил, что сейчас также "появляются сообщения об очередной атаке с применением химического оружия".

Координатор по чрезвычайным ситуациям ООН Марк Лоукок со своей стороны подчеркнул, что с момента принятия резолюции в минувшую субботу в Сирии происходит больше бомбежек и атак, что приводит к большему количеству погибших, в том числе среди женщин и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В этой связи оба представители ООН отметили, что резолюции СБ ООН, прежде всего 2401, должны быть выполнены для того, чтобы прекратить насилие в Сирии.

Тем временем, ситуация на местах остается нестабильной. Миллионы сирийцев не могут получить доступ к любой помощи, сотни тысяч людей, в частности, в Восточной Гуте, находятся в голодной осаде.

Представители ООН также в очередной раз подчеркнули, что решение конфликта в Сирии должно происходить исключительно мирным путем, в формате Женевских переговоров.

Ранее представитель от США на конференции по разоружению в швейцарской Женеве Роберт Вуд 28 февраля заявил, что Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии и не смогла предотвратить использование этого оружия правительством президента Сирии Башара Асада.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна рассмотрит возможность присоединения к авиаударам США в Сирии в случае доказательства фактов применения войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданского населения.
Сирия, ООН, насилие, резолюция, асад, авиаудары, обстрелы, сб оон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

После химической атаки. Фото: AFP

"Россия находится на ложной стороне истории": в США назвали ответственного за химатаки в Сирии

Вчера, 18:29

Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии, считают в Вашингтоне

Другие страны

Фото: AFP

В Сирии мирные жители второй день не могут воспользоваться перемирием

Вчера, 17:25

Население Гуты снова не смогло воспользоваться гуманитарной паузой
Загрузка...

Россия

Джозеф Вотел. Фото: newsader.com

Москва в Сирии играет роль "поджигателя и пожарного" – доклад американского генерала

Вчера, 14:13

Присутствие России в Сирии сделало Москву долгосрочным игроком в этом регионе

Другие страны

Истребителя пятого поколения Су-57. Кадр: Youtube

Стало известно, как Россия испытывает новое оружие в Сирии - СМИ

Вчера, 12:19

Москва пытается превратить Ближний Восток в новый полигон

Бизнес

Фото: AFP

Западные СМИ рассказали, почему ЧВК "Вагнера" рвалась к месторождениям нефти в Сирии

Вчера, 11:02

Разгром российских наемников связали с бизнесом "повара Путина"

Другие страны

Фото: AFP

В ООН жалуются, что людей в Гуте не могут эвакуировать в больницы

27 Февраля, 16:54

Совет Безопасности требует прекращения боевых действий на 30 дней
Загрузка...