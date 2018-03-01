Асад продолжает нападения на мирные кварталы, игнорируя резолюцию Совбеза – ООН

Также появляются сообщения об очередной атаке с применением химического оружия

Несмотря на требование Совета Безопасности ООН о временном прекращении огня на всей территории Сирии, удары войск Асада по мирным кварталам, которого поддерживают Россия и Иран, продолжаются.

На этом подчеркнули представители ООН во время заседания Совета Безопасности, подчеркнул в среду Центр новостей ООН.

"Короткое перемирие, по которому вы (члены СБ ООН – ред.) приняли единогласное решение несколько дней назад в резолюции 2401, не выполняется. Авиаудары, артиллерийские обстрелы, а также наземные наступательные операции продолжаются", – заявил в этой связи заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтман.

Он добавил, что сейчас также "появляются сообщения об очередной атаке с применением химического оружия".

Координатор по чрезвычайным ситуациям ООН Марк Лоукок со своей стороны подчеркнул, что с момента принятия резолюции в минувшую субботу в Сирии происходит больше бомбежек и атак, что приводит к большему количеству погибших, в том числе среди женщин и детей.

В этой связи оба представители ООН отметили, что резолюции СБ ООН, прежде всего 2401, должны быть выполнены для того, чтобы прекратить насилие в Сирии.

Тем временем, ситуация на местах остается нестабильной. Миллионы сирийцев не могут получить доступ к любой помощи, сотни тысяч людей, в частности, в Восточной Гуте, находятся в голодной осаде.

Представители ООН также в очередной раз подчеркнули, что решение конфликта в Сирии должно происходить исключительно мирным путем, в формате Женевских переговоров.

Ранее представитель от США на конференции по разоружению в швейцарской Женеве Роберт Вуд 28 февраля заявил, что Россия нарушила свои обязательства как гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии и не смогла предотвратить использование этого оружия правительством президента Сирии Башара Асада.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна рассмотрит возможность присоединения к авиаударам США в Сирии в случае доказательства фактов применения войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданского населения.