Атака на американский конвой в Сирии: появились подробности

Сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы

Фото: AFP

Атака на американский конвой в Сирии: появились подробности //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg 2019-01-21T16:49:00+02:00 Другие страны Сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы

Международная коалиция во главе с США подтвердила теракт 21 января в Сирии против объединенного конвоя США и курдских Сирийских демократических сил (SDF). Об этом говорится в сообщении коалиции в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы. У США жертв нет. Мы будем продолжать мониторить ситуацию и предоставлять обновления", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, пять человек погибли в результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии.

Агентство САНА проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке Сирии.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп должен приостановить вывод войск США из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены.

По его словам, любое поспешное отступление может привести к "кошмарному" сценарию для Израиля из-за роста влияния Ирана в Сирии, а также для Турции из-за проблем национальной безопасности.

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