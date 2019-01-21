Атака на американский конвой в Сирии: появились подробности
Сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы
Международная коалиция во главе с США подтвердила теракт 21 января в Сирии против объединенного конвоя США и курдских Сирийских демократических сил (SDF). Об этом говорится в сообщении коалиции в Twitter.
"Мы можем подтвердить, что сегодня в Сирии объединенный конвой США и сирийских партнеров попал под атаку, очевидно, автомобиля-бомбы. У США жертв нет. Мы будем продолжать мониторить ситуацию и предоставлять обновления", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, пять человек погибли в результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии.
Агентство САНА проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке Сирии.
Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп должен приостановить вывод войск США из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены.
По его словам, любое поспешное отступление может привести к "кошмарному" сценарию для Израиля из-за роста влияния Ирана в Сирии, а также для Турции из-за проблем национальной безопасности.
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