Авария круизного лайнера в Норвегии: пострадали почти три десятка человек
Большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой
Число пострадавших пассажиров круизного лайнера Viking Sky, который попал в аварийную ситуацию у берегов Норвегии, но в результате сумел безопасно добраться до норвежского порта Молде, увеличилось.
Об этом сообщает портал NRK.
Всего вследствие чрезвычайного происшествия с лайнером к врачам обратились 27 человек.
Отмечается, что большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой, шестеро из них были госпитализированы в клинику Молде.
Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер во время шторма вышел из строя один из двигателей.
С лайнера вертолетами были эвакуированы 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1400 человек. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.
Накануне на судне удалось запустить три из четырех двигателей, после чего лайнер успешно добрался к ближайшему порту в сопровождении буксиров.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Авария круизного лайнера в Норвегии: пострадали почти три десятка человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У берегов Норвегии подал сигнал бедствия еще один корабль
С борта терпящего бедствие судна эвакуировали девять членов экипажа
Норвежский лайнер Viking Sky планируют доставить к берегу без эвакуации пассажиров
Сейчас на борту судна находятся около тысячи пассажиров
В Норвегии потерпевший бедствие круизный лайнер буксируют к берегу
В результате инцидента пострадали 20 человек
У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: эвакуировано около 400 человек
Людей эвакуируют тремя вертолетами, среди них есть пострадавшие