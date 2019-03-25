Авария круизного лайнера в Норвегии: пострадали почти три десятка человек

Большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой

Фото: AFP

Авария круизного лайнера в Норвегии: пострадали почти три десятка человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/828/64b/5c982864b303a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/828/64b/5c982864b303a.jpg 2019-03-25T03:00:00+02:00 Другие страны Большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой

Число пострадавших пассажиров круизного лайнера Viking Sky, который попал в аварийную ситуацию у берегов Норвегии, но в результате сумел безопасно добраться до норвежского порта Молде, увеличилось.

Об этом сообщает портал NRK.

Всего вследствие чрезвычайного происшествия с лайнером к врачам обратились 27 человек.

Отмечается, что большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой, шестеро из них были госпитализированы в клинику Молде.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер во время шторма вышел из строя один из двигателей.

С лайнера вертолетами были эвакуированы 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1400 человек. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

Накануне на судне удалось запустить три из четырех двигателей, после чего лайнер успешно добрался к ближайшему порту в сопровождении буксиров.

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