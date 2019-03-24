Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт в Норвегии
Эвакуация пассажиров судна прекращена
В порт Молде добрался круизный лайнер Viking Sky, который потерпел бедствие у берегов Норвегии. Эвакуацию пассажиров прекратили, сообщили в CNN.
Из-за аварийной ситуации на судне пострадали 20 человек. Часть из них проходят лечение в медицинских учреждениях, а часть уже выписали. Кроме того, следующий рейс судна, который должен был состояться 27 марта, отменили.
С лайнера с помощью вертолетов успели эвакуировать 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1,4 тысячи человек. Людей эвакуировали тремя вертолетами. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.
Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей.
Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.
Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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