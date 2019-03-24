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Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт в Норвегии

Сегодня, 17:37

Эвакуация пассажиров судна прекращена

Фото: AFP
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт в Норвегии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e0/9ec/5c96e09ecc302.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e0/9ec/5c96e09ecc302.jpg Другие страны Эвакуация пассажиров судна прекращена

В порт Молде добрался круизный лайнер Viking Sky, который потерпел бедствие у берегов Норвегии. Эвакуацию пассажиров прекратили, сообщили в CNN.

Из-за аварийной ситуации на судне пострадали 20 человек. Часть из них проходят лечение в медицинских учреждениях, а часть уже выписали. Кроме того, следующий рейс судна, который должен был состояться 27 марта, отменили.

С лайнера с помощью вертолетов успели эвакуировать 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1,4 тысячи человек. Людей эвакуировали тремя вертолетами. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. 

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Тег Норвегия, порт, лайнер, прибытие

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