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В Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: на борту более тысячи пассажиров

Сегодня, 21:34

Спасатели эвакуируют 1,3 тысячи пассажиров

Фото: AFP
В Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: на борту более тысячи пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg Другие страны Спасатели эвакуируют 1,3 тысячи пассажиров

У западных берегов Норвегии проводится спасательная операция по эвакуации пассажиров лайнера Viking Sky. Корабль остановился из-за поломки двигателя, сообщила полиция губернии Мере-ог-Ромсдал, передает Aftenposten.

Круизный лайнер, на борту которого находится около 1,3 тысяч человек, подал сигнал бедствия после того, как потерял ход во время рейса Тромсе-Ставангер. Обездвиженный корабль начало относить к берегу, однако сейчас его удалось поставить на якорь в 5 км от побережья.

На месте работают спасательные суда и вертолеты. На берегу разворачивают лагерь для эвакуированных пассажиров лайнера.

Ранее несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. 

Напомним, российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Ранее мы писали, что парень прыгнул с 11 этажа корабля. Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла.Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Тег Норвегия, бедствие, лайнер, пассажиры

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