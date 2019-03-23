В Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: на борту более тысячи пассажиров
Спасатели эвакуируют 1,3 тысячи пассажиров
У западных берегов Норвегии проводится спасательная операция по эвакуации пассажиров лайнера Viking Sky. Корабль остановился из-за поломки двигателя, сообщила полиция губернии Мере-ог-Ромсдал, передает Aftenposten.
Круизный лайнер, на борту которого находится около 1,3 тысяч человек, подал сигнал бедствия после того, как потерял ход во время рейса Тромсе-Ставангер. Обездвиженный корабль начало относить к берегу, однако сейчас его удалось поставить на якорь в 5 км от побережья.
На месте работают спасательные суда и вертолеты. На берегу разворачивают лагерь для эвакуированных пассажиров лайнера.
Ранее несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра.
Напомним, российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.
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