Авиакатастрофа в Эфиопии: в компании Boeing сделали заявление

Техническая группа корпорации Boeing готова оказать техническую помощь

Авиакатастрофа в Эфиопии: в компании Boeing сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg 2019-03-10T15:25:40+02:00 Другие страны Техническая группа корпорации Boeing готова оказать техническую помощь

Американская авиастроительная корпорация Boeing готова оказать техническую помощь в связи с катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в воскресенье.

"Техническая группа Boeing готова оказать техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США", – говорится в сообщении.

Представители компании также выразили свои соболезнования семьям и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

Напомнм, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.

Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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