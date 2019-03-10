Авиакатастрофа в Эфиопии: в компании Boeing сделали заявление
Техническая группа корпорации Boeing готова оказать техническую помощь
Американская авиастроительная корпорация Boeing готова оказать техническую помощь в связи с катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в воскресенье.
"Техническая группа Boeing готова оказать техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США", – говорится в сообщении.
Представители компании также выразили свои соболезнования семьям и близким погибших пассажиров и членов экипажа.
Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.
Напомнм, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.
Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
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