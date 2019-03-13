Авиакатастрофа в Эфиопии: Вьетнам запретил полеты Boeing 737
Лайнеры в целях безопасности должны заменить на самолеты других моделей
Вьетнам запретил полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщил руководитель Управления гражданской авиации страны Динь Вьет Тханг.
Запрет будет действовать до полного выяснение причин крушения самолета. По словам чиновника, все иностранные авиакомпании, которые в настоящее время используют лайнеры этого типа на рейсах во Вьетнаме, должны в целях безопасности заменить их на самолеты других моделей.
Ранее мы писали о том, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.
Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
Кроме того, ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
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