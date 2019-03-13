Авиакатастрофа в Эфиопии: Вьетнам запретил полеты Boeing 737

Лайнеры в целях безопасности должны заменить на самолеты других моделей

Boeing 737 MAX. Фото: Flickr

Авиакатастрофа в Эфиопии: Вьетнам запретил полеты Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77b/ad1/5c877bad1d6a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77b/ad1/5c877bad1d6a1.jpg 2019-03-13T08:03:00+02:00 Другие страны Лайнеры в целях безопасности должны заменить на самолеты других моделей

Вьетнам запретил полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщил руководитель Управления гражданской авиации страны Динь Вьет Тханг.

Запрет будет действовать до полного выяснение причин крушения самолета. По словам чиновника, все иностранные авиакомпании, которые в настоящее время используют лайнеры этого типа на рейсах во Вьетнаме, должны в целях безопасности заменить их на самолеты других моделей.

Ранее мы писали о том, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Кроме того, ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.