Крушение самолета в Казахстане: на борту были украинцы

Место крушения. Фото: twitter.com/TT_TTINFO

На борту самолета авиакомпании "Бек эйр", потерпевшего крушение близ Алма-Аты, находились граждане Украины, Кыргызстана, Китая и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана.

"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (09:30 киевское время) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в различные медицинские учреждения Алма-Аты госпитализировано 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.

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Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата – Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло его столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алма-Атинской области. Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия, которая уже прибыла на место трагедии.

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Напомним, не так давно в Чили небольшой самолет упал на два дома. В результате авиакатастрофы, согласно сообщению мэра Лос-Лагоса Гарри Юргенсена, погибли шесть человек. Среди погибших — пилот и пять пассажиров самолета.

А в американском штате Южная Дакота потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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