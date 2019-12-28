Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Авиакатастрофа в Казахстане: в МВД страны сделали заявление

28 декабря, 08:58

Следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе

Место крушения. Фото: REUTERS/SZH/dn

Место крушения. Фото: REUTERS/SZH/dn

В Министерстве внутренних дел Казахстана озвучили несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, передает Tengrinews.kz.

Ведомство ведет досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Реклама

Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и допросы пассажиров данного рейса.

Также проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

В тренде
Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Согласно международным требованиями участие в расследовании примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода – изготовителя самолета. Вместе они расшифруют изъятые самописцы, осмотрят двигатель и место происшествия.

Установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе Fokker в Голландии. Самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе девять детей. Еще четверым после медицинского осмотра назначили амбулаторное лечение и отпустили домой. Количество погибших составило 12 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Казахстан самолет авиакатастрофа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео
Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видеоFun
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед Украиной
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед УкраинойПолитика
В Тбилиси установили
В Тбилиси установили "лысую" новогоднюю елку: соцсети смеютсяДругие страны
Львица вытащила своих детенышей из реки с крокодилами: захватывающее видео
Львица вытащила своих детенышей из реки с крокодилами: захватывающее видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...