Авиакатастрофа в Казахстане: в МВД страны сделали заявление

Место крушения. Фото: REUTERS/SZH/dn

В Министерстве внутренних дел Казахстана озвучили несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, передает Tengrinews.kz.

Ведомство ведет досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

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Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и допросы пассажиров данного рейса.

Также проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

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Согласно международным требованиями участие в расследовании примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода – изготовителя самолета. Вместе они расшифруют изъятые самописцы, осмотрят двигатель и место происшествия.

Установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе Fokker в Голландии. Самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе девять детей. Еще четверым после медицинского осмотра назначили амбулаторное лечение и отпустили домой. Количество погибших составило 12 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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