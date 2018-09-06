Авиакатастрофа в Стамбуле: упал частный вертолет

Инцидент произошел во время перелета из азиатской в европейскую часть города

Два человека пострадали в результате авиакатастрофы частного вертолета в Турции.

Как сообщает информационное агентство Demirören, инцидент произошел 6 сентября на побережье в стамбульском районе Кадыкей.

Потерпевших госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.

В управлении губернатора Стамбула сообщили, что на месте случившегося работают техники.

Вертолет был зарегистрирован на частную компании Üniver Aviation и упал во время перелета из азиатской в европейскую часть города.

Напомним, что ранее в этот же день вертолет упал на территории киевского Гидропарка, в результате чего пострадали два человека. Их жизням ничего не угрожает.

По факту случившегося уже открыто уголовное производство. Оказалось, что вертолет принадлежал ОАО "Мироновский хлебопродукт".

Кроме того, перед этим аналогичный случай произошел чешском городе Пльзень, где при крушении небольшого вертолета погибли четыре человека.

Также мы сообщали о гибели двух украинцев в результате крушения вертолета в Афганистане.