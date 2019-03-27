Авиакрушение вертолета с военными в Казахстане: известно о погибших

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что весь экипаж рухнувшего вертолета погиб при крушении

Вертолет Ми-8. Фото: Flickr

Авиакрушение вертолета с военными в Казахстане: известно о погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bac/11c/5c9bac11ca191.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bac/11c/5c9bac11ca191.jpg 2019-03-27T19:07:30+02:00 Другие страны Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что весь экипаж рухнувшего вертолета погиб при крушении

Экипаж военного вертолета Ми-8, который сегодня потерпел крушение на юге Казахстана, погиб, заявил на своей странице в Twitter глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь", — написал президент в микроблоге.

Точное количество погибших Токаев не назвал, однако ранее появилась информация, что на борту воздушного судна находились 13 человек.

Напомним, что авиакрушение принадлежащего силам воздушной обороны ВВС вертолета произошло в Кызылординской области на юге Казахстана 27 марта.

Как сообщили по этому поводу в казахском Минобороны, вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в тёмное время и в сложных метеорологических условиях.

Ранее в этом году мы также писали о гибели четырех человек в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

Кроме того, сообщалось о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.

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