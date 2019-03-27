Авиакрушение вертолета с военными в Казахстане: известно о погибших
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что весь экипаж рухнувшего вертолета погиб при крушении
Экипаж военного вертолета Ми-8, который сегодня потерпел крушение на юге Казахстана, погиб, заявил на своей странице в Twitter глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь", — написал президент в микроблоге.
Точное количество погибших Токаев не назвал, однако ранее появилась информация, что на борту воздушного судна находились 13 человек.
Напомним, что авиакрушение принадлежащего силам воздушной обороны ВВС вертолета произошло в Кызылординской области на юге Казахстана 27 марта.
Как сообщили по этому поводу в казахском Минобороны, вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в тёмное время и в сложных метеорологических условиях.
Ранее в этом году мы также писали о гибели четырех человек в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.
Кроме того, сообщалось о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.
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