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Австралию встряхнуло землетрясение

Сегодня, 06:21

Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало

/ Фото: AFP

Австралию встряхнуло землетрясение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Другие страны Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг утром на севере Австралии. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки.

Их эпицентр находился в 450 км к северу от города Алис-Спрингс, что в регионе Северная территория. Глубина залегания очага в сводке не приводится.

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Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях у берегов Японии в Тихом океане произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзе.

Также ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Также мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:

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Австралия землетрясение эпицентр магнитуда толчок

Источник: ТАСС

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