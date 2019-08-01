Австралию встряхнуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг утром на севере Австралии. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки.
Их эпицентр находился в 450 км к северу от города Алис-Спрингс, что в регионе Северная территория. Глубина залегания очага в сводке не приводится.
Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях у берегов Японии в Тихом океане произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзе.
Также ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Также мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:
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