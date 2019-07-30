Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзё

/ Фото: pexels.com

Возле берегов Японии в Тихом океане произошло землетрясение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD 2019-07-30T00:56:02+03:00 Другие страны Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзё

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзё, а очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в центральной части Токио и соседних префектурах.

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Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

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Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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