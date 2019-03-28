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Возле Индии произошло сильное землетрясение

Сегодня, 06:20

Землетрясение произошло возле Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе

Фото: Pixabay
Возле Индии произошло сильное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg Другие страны Землетрясение произошло возле Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 11:08 по китайскому времени.

Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Данных о пострадавших и ущербе, а также угрозе цунами к этому часу не поступало.

Ранее мы писали, что 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также смотрите в видеосюжете "Сегодня", как Индонезию в середине месяца накрыли наводнения из-за сильных дождей.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. 

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию. 

Напомним, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало. 

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Тег Индия, землетрясение, острова, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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