Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталии

Сегодня, 10:16

Автобус перевозил 25 граждан РФ из Белека в аэропорт, на одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль

Автобус попал в ДТП. Фото: Milliyet
Автобус попал в ДТП. Фото: Milliyet

По меньшей мере 11 российских туристов пострадали в среду в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщает газета "Миллиет".

Автобус перевозил 25 граждан РФ из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль, в результате чего автобус упал в водный канал. При ДТП также ранения получили водители двух транспортных средств.

Представитель генконсульства РФ в Анталье подтвердил факт аварии и добавил, что "все живы, всем была оказана медицинская помощь".

Напомним, как минимум четыре человека погибли и еще 40 получили ранения в Бразилии в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс. Автобус упал с обрыва на одном из сложных участков дороги.

Инцидент произошел на 66 км автострады BR-146 между городами Серра-ду-Салитри и Крузейру-да-Форталеза. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель, двигаясь на подъем, не смог переключить передачу. В результате автобус начал откатываться вниз по склону и упал с обрыва высотой около 30 метров.

Ранее мы писали, что недалеко от болгарской столицы в Искырском ущелье перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли 15 человек, еще 27 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
авария, ДТП, туристы
Источник:

ИТАР-ТАСС

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