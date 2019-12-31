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Беларусь угрожает России отказом от нефти: Лукашенко раздал приказы после разговора с Путиным

31 декабря, 17:42

Лукашенко созвал срочное совещание с руководством нефтехимического комплекса

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее пригрозил, что его страна наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По результатам этой беседы Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ о нефти и начать альтернативные поставки, пишет "БелТА".

"В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", – говорится в сообщении.

Так, Лукашенко созвал совещание с руководством нефтехимического комплекса Беларуси и поручил прекратить переговоры с Россией, а также искать источники альтернативных поставок. В частности, предполагаются поставки нефти по железной дороге из стран Балтии, а также альтернативные поставки по нефтепроводу "Дружба".

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Беларусь и Россия планировали достичь новых договоренностей о поставках нефти с 2020 года. Как пишут российские СМИ, если соответствующие соглашения не заключены, поставки нефти из РФ в Беларусь могут прекратиться уже с 1 января.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что 21 декабря в Минске прошел очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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