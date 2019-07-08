Беларусь предложила Евросоюзу начать переговоры о базовом соглашении
Олег Кравченко представил делегации КОЭСТ видение Беларусью перспектив отношений с Европейским союзом
Беларусь предлагает Евросоюзу отменить остающиеся в действии санкции в отношении республики и приступить к переговорам по подготовке нового базового соглашения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Беларуси по итогам встречи заместителя главы внешнеполитического ведомства Олега Кравченко с членами рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии (КОЭСТ) Совета ЕС по иностранным делам.
"Олег Кравченко представил делегации КОЭСТ видение Беларусью перспектив отношений с Европейским союзом, акцентировал важность скорейшей отмены остающихся санкций Евросоюза, начала переговоров по новому базовому соглашению", – отметил МИД.
Заместитель министра также ознакомил участников встречи с подходами белорусской стороны к восстановлению доверия и разрядке напряженности в регионе. Кравченко высказался "за развитие прямого диалога между ЕАЭС и ЕС с выходом на формирование общего экономического пространства", сообщила пресс-служба МИД.
В ходе встречи ее участники обсудили состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с ЕС, участие страны в инициативе "Восточное партнерство", реализацию в республике проектов международной технической помощи Евросоюза.
КОЭСТ является постоянно действующим рабочим органом по выработке решений Совета ЕС по иностранным делам, касающихся сотрудничества со странами постсоветского пространства. Данная структура включает в себя сотрудников дипмиссий стран – членов Евросоюза, аккредитованных при его руководящих органах в Брюсселе.
Напомним, в Беларуси снова заговорили об "интеграции" с Россией.
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