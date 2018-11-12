Беларусь станет морской державой: новый порт свяжет страну с Черным морем

Сегодня, 11:53

В качестве инвестора для строительства терминала привлекут турецкую компанию Derin Shipping & Trading Co

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Власти Беларуси задумываются о том, как превратить свою страну в "морскую державу". Для этого в деревне Нижние Жары Гомельской области около границы с Украиной может появиться речной порт на Днепре. Используемые им корабли смогут выходит в Черное море.

Ссылаясь на посла Беларуси в Турции Андрея Савиных, агентство "БелТА" пишет, что в качестве инвестора для строительства терминала привлекут турецкую компанию Derin Shipping & Trading Co.

Основной объем грузооборота должны составить нефтепродукты и химические удобрения – в Гомельской области находится нефтеперерабатывающий завод и горно-обогатительный комбинат, добывающий хлоркалий.

"Благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом", – считает Савиных.

Председатель правления группы Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым заверил, что его компания готова приступить к реализации проекта при условии гарантии с беларуской стороны обеспечения грузами.

Стоит отметить, что президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко поддержали строительство порта и идею восстановления полноценного судоходства по Днепру в апреле 2017 года и на октябрьском I Форуме Беларуси и Украины.

Украинские власти подтвердили техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км.

Напомним, украинцев предупредили, что при пересечении границы Беларуси им может грозить опасность, так как в этой стране действуют "черные списки" России.

Также мы писали, что Лукашенко решил увеличить количество пограничников на границе с Украиной за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств.

Кроме того, президент Беларуси обещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.
Днепр, Черное море, Беларусь, Лукашенко, Украина, судоходство
Источник:

Интерфакс-Украина

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