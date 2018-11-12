Беларусь станет морской державой: новый порт свяжет страну с Черным морем

Власти Беларуси задумываются о том, как превратить свою страну в "морскую державу". Для этого в деревне Нижние Жары Гомельской области около границы с Украиной может появиться речной порт на Днепре. Используемые им корабли смогут выходит в Черное море.

Ссылаясь на посла Беларуси в Турции Андрея Савиных, агентство "БелТА" пишет, что в качестве инвестора для строительства терминала привлекут турецкую компанию Derin Shipping & Trading Co.

Основной объем грузооборота должны составить нефтепродукты и химические удобрения – в Гомельской области находится нефтеперерабатывающий завод и горно-обогатительный комбинат, добывающий хлоркалий.

"Благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом", – считает Савиных.

Председатель правления группы Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым заверил, что его компания готова приступить к реализации проекта при условии гарантии с беларуской стороны обеспечения грузами.

Стоит отметить, что президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко поддержали строительство порта и идею восстановления полноценного судоходства по Днепру в апреле 2017 года и на октябрьском I Форуме Беларуси и Украины.

Украинские власти подтвердили техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км.

Напомним, украинцев предупредили, что при пересечении границы Беларуси им может грозить опасность, так как в этой стране действуют "черные списки" России.

Также мы писали, что Лукашенко решил увеличить количество пограничников на границе с Украиной за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств.

Кроме того, президент Беларуси обещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.