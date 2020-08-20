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Оппозиция потребовала срочной встречи с руководством силовиков Беларуси

20 августа, 17:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Координационный совет намерен расширить свой состав новыми профессионалами

Белорусская оппозиция, на которую прокуратура завела уголовное дело за попытку захвата власти, приняла решение о расширении состава координационного совета. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 августа, заявлении совета в своем Telegram-канале.

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"Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", — сказано в сообщении.

Кроме того, координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Беларуси с требованием провести срочные встречи.

"20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ (Комитета госбезопасности. – Ред.) с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции", — говорится в заявлении.

В тренде
Оппозиция потребовала срочной встречи с руководством силовиков Беларуси

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что оппозиция потребовала проведения новых выборов в Беларуси.

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Также сообщалось, что президент Александр Лукашенко, ухода которого добиваются оппозиционеры, негативно высказался о координационном штабе оппозиции, который создали для трансфера власти. Он назвал оппозицию "черносотенцами" и пообещал им лопаты вместо власти.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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встреча Беларусь оппозиция силовики координационный совет

Источник: Сегодня

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