Белорусская оппозиция предложила милиции и армии перейти на ее сторону

Тем, кто перейдет на сторону противников Лукашенко, обещают поддержку и защиту

Белорусская оппозиция, которая потребовала срочной встречи с руководством силовиков, предложила силовикам и военным переходить на сторону протестующих. Об этом член координационного штаба оппозиции Мария Колесникова заявила в своем видеообращении.

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По словам Колесниковой, белорусская оппозиция обещает людям в погонах всестороннюю поддержку и защиту, однако намерена строить силовые структуры из "достойных и честных людей". Оппозиционерка призвала силовиков привлечь к ответственности причастных к разгону и пыткам протестующих.

Кроме того, оппозиция обещает обеспечение безопасности и неприкосновенности, справедливое отношение к тем, кто откажется выполнять преступный приказ, отмену долгов за обучение и контрактных долгов, которыми угрожают тем, кто хочет уйти из органов.

"Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ... Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами, и защитить наш народ", – заявила она.

В тренде Оппозиция потребовала срочной встречи с руководством силовиков Беларуси

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что оппозиция потребовала проведения новых выборов в Беларуси.

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Также сообщалось, что президент Александр Лукашенко, ухода которого добиваются оппозиционеры, негативно высказался о координационном штабе оппозиции, который создали для трансфера власти. Он назвал оппозицию "черносотенцами" и пообещал им лопаты вместо власти.

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